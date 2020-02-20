102-річний англієць сміливо дав відсіч грабіжнику

У приватному будинку міста Лінкольна, що на сході Англії, злодій напав на 102-річного господаря. Однак дідусь на ім'я Джон не розгубився. Хоча лиходій все ж встиг завдати йому тілесні ушкодження.

Джон і його 97-річна дружина Джоан були надзвичайно вражені інцидентом. Пізніше в поліції вони сказали, що про подібні випадки треба інформувати людей, щоб ті ні в якому разі не відчиняли двері незнайомцям.

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У той нещасливий день невідомий за дверима будинку Джона і Джоан заявив, що хоче перевірити електропроводку. До того моменту, як господар запідозрив щось неладне, грабіжник вже широко відчинив вхідні двері. І раптом непроханий гість почув: "Ти не зайдеш сюди, друже!"

Йому назустріч вийшов сміливий дідусь. Злодій накинувся на Джона, який намагався зупинити незнайомця. Грабіжник сильно пошкодив руку господаря будинку: на ній залишилися рани та забої. Пізніше Джон свідчив, що злодій завдав йому кілька ударів. Старий збирався відповісти тим же. Однак незнайомець, схоже, злякався і втік.

У подружжі заявили, що це не перша спроба пограбувати їх оселю

За словами Джона і Джоан, це вже друга за пів року спроба проникнення в їх будинок з метою пограбування. У перший раз пара впустила в будинок чоловіка, який стверджував, що він – інженер-газівник. Тоді "газівник" вкрав сумочку господині. Як сказала Джоан, подружжя звикло відчиняти двері завжди і всім. Але нині цього робити не можна.

Поліція графства Лінкольншир розслідує останній інцидент і ще один подібний випадок, який стався неподалік будинку пари: крадіжку грошей у 90-річної жінки. Слідчі вважають, що ці два інциденти явно пов'язані між собою. Перш за все тому, що вони стосуються літніх, беззахисних людей. В обох випадках злочинець напав на них і застосував силу. Поліцейські попросили всіх, хто володіє інформацією про грабіжника, зв'язатися з правоохоронними органами.

Ми ж наголошуємо на тому, що подібні випадки – не рідкість і в Україні. Тож потурбуйтесь про те, щоб ваші рідні та близькі не відчиняли двері незнайомцям.

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