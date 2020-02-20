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Не здавайся, Ухань: опустіле місто показали у короткометражці

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Ухань опустів - фото 1
Ухань опустів

У мережі опублікували доволі моторошну короткометражку під назвою "Ухань: Довга ніч", який показує місто, де спалахнула епідемія коронавірусу. Але рано чи пізно будь-яка ніч закінчується та настає світанок.

Знімальна група, яка створила цей запис, прибула до міста Ухань для зйомок повнометражної стрічки ще до початку епідемії. Однак коронавірус зруйнував всі плани та відрізав багатомільйонний населений пункт від світу. Тож автори вирішили знімати документальний фільм про те, яким зараз є життя в ізольованому Ухані.

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Відзначається, що всього у місті нараховується близько 14 мільйонів мешканців, але недуга змусила майже всім залишатись у власних домівках. Тому вулиці пустують і на них зрідка можна побачити поліцейських чи кур'єрів, які стали справжніми героями у час, коли всім страшно виходити за межі помешкання.

І хоч ролик нагадує якийсь постапокаліпсис, але кінцівка надихає вірити у краще: "Не здавайся, Ухань! Хай всі, хто досі тут, подолають цю проблему швидко".

За даними сайту статистики worldometers, станом на 20 лютого зафіксовано 75 761 випадок коронавірусу, 2 130 смертей та 16 852 осіб, яких вдалось вилікувати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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