Коронавірус в Італії: відеозвернення розлючених мерів, які не добирають слів

Мери кількох італійських міст записали відеозвернення, у яких емоційно розкритикували жителів за недотримання карантину, введеного через поширення коронавірусу. Після цих слів і вам не захочеться порушувати правила.

Очільники італійських міст не гребують ненормативною лексикою, аби донести до жителів необхідність залишатися вдома та дотримуватися карантину через коронавірус. "Я звертаюся до всіх вас – куди ви, б***ь, всі ходите? Ви повинні залишатися вдома. Хіба ви не розумієте?! Люди помирають!" – каже мер міста Гуальдо-Тадіно Массіміліано Прешутті.

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Мер Барі Антоніо Декар пройшовся пляжем і побачив там людей. "Ви не можете грати тут в пінг-понг! Ідіть додому. Пограйте в відеоігри. Я мер цього міста, і я змушу вас дотримуватися правил. Мені не потрібні ваші виправдання – ви повинні бути вдома", – звернувся він до них.

Відеозвернення італійської влади:

Губернатор провінції Кампанья Вінченцо да Лука, своєю чергою, пообіцяв відправити поліцію на вечірки. "До мене дійшли новини, що дехто з вас хоче влаштувати випускні. Так ось – ми відправимо до вас поліцію. З вогнеметами", – сказав він.

Користуєтеся мобільними перукарнями? На фіга вам це потрібно? Ви розумієте, що труни у вас будуть закриті? Хто вас, б***ь, взагалі побачить в закритій труні з вашою гарною зачіскою? – не стримує емоцій Антоніо Тутоло, мер Лючеро.

Мер Реджо-ді-Калабрії Джузеппе Фалькомата зазначив, що люди часто використовують домашніх улюбленців, аби порушити карантин. "Я бачив жителів, які прогулювалися вулицею в компанії, вони були з собаками, які помітно втомилися гуляти. Я підійшов і сказав їм: Слухайте, це не фільм. Ви не Вілл Сміт, це не "Я – легенда". Ідіть додому", – розповів він.

Відзначимо, що в Італії налічується понад 62 тисяч хворих на коронавірус, з них – 8165 осіб померли. Всього з початку епідемії одужало понад 10 тисяч італійців. Ця країна лідирує в світі за кількістю смертей від Covid-2019.

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