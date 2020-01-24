100 секунд до "ядерної півночі": на годиннику Судного дня перевели час

Годинник Судного дня перевели вперед через ядерну програму Ірану і припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Про це заявила президент американського журналу Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон на прес-конференції у четвер, 23 січня.

Згідно з годинником Судного дня, до "ядерної півночі" залишилося 100 секунд. Так, годинник був переведений на 20 секунд вперед і тепер він показує 23:58:20.

І ще: Коронавірус з Китаю – що це таке, симптоми, лікування і профілактика

Вперше "годинник" з'явилися на обкладинці видання в 1947 році.

"Ми зібралися тут, щоб оновити годинник і висловити стурбованість існуючими загрозами. Сьогодні ми не відчуваємо оптимізму", – сказала Бронсон.

Серед причин зміни "часу" експерти назвали, зокрема, ситуацію навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми і припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Варто зазначити, що годинник Судного дня не переводився з 2018 року.

Читайте також: Не для слабкодухих: у Британії створили путівник для туристів-екстремалів