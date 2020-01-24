Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

100 секунд до "ядерної півночі": на годиннику Судного дня перевели час

  • 77
100 секунд до "ядерної півночі": на годиннику Судного дня перевели час - фото 1

Годинник Судного дня перевели вперед через ядерну програму Ірану і припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Про це заявила президент американського журналу Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон на прес-конференції у четвер, 23 січня.

Згідно з годинником Судного дня, до "ядерної півночі" залишилося 100 секунд. Так, годинник був переведений на 20 секунд вперед і тепер він показує 23:58:20.

І ще: Коронавірус з Китаю – що це таке, симптоми, лікування і профілактика

Вперше "годинник" з'явилися на обкладинці видання в 1947 році.

"Ми зібралися тут, щоб оновити годинник і висловити стурбованість існуючими загрозами. Сьогодні ми не відчуваємо оптимізму", – сказала Бронсон.

100 секунд до 'ядерної півночі': на годиннику Судного дня перевели час - фото 381768

Серед причин зміни "часу" експерти назвали, зокрема, ситуацію навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми і припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Варто зазначити, що годинник Судного дня не переводився з 2018 року.

Читайте також: Не для слабкодухих: у Британії створили путівник для туристів-екстремалів

Джерело: thebulletin
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
  • 22 cічня, 12:30
  • 1395
Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років
  • 20 cічня, 12:15
  • 1158
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2039257
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Події Новини