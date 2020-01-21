Не для слабкодухих: у Британії створили путівник для туристів-екстремалів

Британське видання The Sun склало путівник по місцях, де любителі можуть полоскотати собі нерви. До переліку найнебезпечніших туристичних напрямків потрапило іспанське місто Памплона. Не обійшлося й без українського Чорнобиля.

Якщо говорити про іспанське місто Памплона, то небезпечно тут буває лише під час проведення "енсьєрро" – забігу биків вулицями, в якому від розлючених тварин намагаються втекти тисячі добровольців. Традиційно ця розвага проходить у липні. З 1910 року, коли місцева влада почала фіксувати наслідки забігу, під час "енсьєрро" загинули 15 людей, ще тисячі бігунів отримали травми. Однак, варто зазначити, людей це не лякає, і з кожним роком Памплона збирає все більше і більше гостей.

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Також щорічно 25 тисяч туристів беруть участь у 60-кілометровому велосипедному марафоні між Ла-Пасом і Юнгас у Болівії, який входить до складу "Дороги смерті". Цей гірський шлях набув широкої популярності через високий рівень смертності. Круті обриви скель, різкі вигини, а також зустрічний рух щорічно стають причиною загибелі близько 300 людей. Наприклад, у 1983 році у каньйон зірвався автобус, забравши життя понад 100 пасажирів. В останні роки "Дорога смерті" була модернізована і кількість смертельних епізодів значно скоротилася.

Не менш небезпечним вважається сходження на Еверест у Непалі. Гора шалено популярна серед альпіністів, і число підкорювачів вершини щорічно зростає. Однак Еверест помилок не прощає: він уже забрав життя трьох сотень мандрівників. Останнім роком, коли на маршруті вдалося уникнути смертей, був далекий 1977 рік.

Серед смертельно небезпечних розваг для туристів – гавайські тури до вулканів. Всього на Гаваях розташовано три велетні. Тури на вертольоті або човні відкривають туристам приголомшливі види кратерів, що вивергаються. Водночас, вони пов'язані з великим ризиком. Смертність низька, але ймовірність отримати травму від гарячого попелу або лави тут дуже висока. Наприклад, у 2018 році під час прогулянки на човні до вулкана поруч з ним стався вибух, у результаті якого постраждали 23 людини.

Крім того, в путівник потрапили: Чорнобиль в Україні, який залишається одним з найнебезпечніших місць у світі через високий рівень радіації після аварії на атомній станції у 1986 році; Ірак, куди пропонують поїздки деякі іноземні туроператори; водоспад Вікторія у Замбії, який становить небезпеку для численних любителів зробити фото на краю обриву.

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