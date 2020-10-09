10 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день психічного здоров'я, а в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 10 жовтня відзначають Покровську поминальну суботу. У цей день, напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці, заведено поминати покійних.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 10 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Павліна, Франциск, Аристарх, Зінаїда, Ігнат, Каллістрат, Марк, Савватій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день психічного здоров'я.

Всесвітній день мігруючих птахів.

Всесвітній день боротьби зі смертною карою.

Міжнародний день каші.

День працівників стандартизації та метрології України.

1932 — У Запоріжжі запустили ДніпроГЕС.

1932 — У Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР провели ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію.

1933 — в універсамах США з'явився перший пральний порошок — Dreft. На упаковці ефект чищення пояснювали "силою чудо-молекул, які висмоктують бруд з тканин".

1943 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про заснування ордена Богдана Хмельницького I, II та III ступенів.

1943 — Джордж Орвелл, англійський письменник вперше вжив термін "Холодна війна".

1948 — Запущено першу радянську керовану балістичну ракету далекої дії Р-1, створену під керівництвом Сергія Корольова.

1963 — Набув чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою.

1964 — У Токіо почалися XVIII Олімпійські ігри.



ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЖОВТНЯ

1894 — Віктор Петров, український письменник, етнограф, культурознавець.

1901 — Альберто Джакометті, швейцарський скульптор, живописець і графік, один із найбільших майстрів XX століття. Брат архітектора Бруно Джакометті.

1910 — Юліус Шульман, американський архітектурний фотограф.

1917 — Телоніус Монк, американський джазовий піаніст.

1930 — Гарольд Пінтер, британський драматург, поет, режисер та актор, лауреат Нобелівської премії з літератури 2005 року.

1972 — Олексій Житник, хокеїст, олімпійський чемпіон.

1985 — Юрій Писар, український художник.

1987 — Марина Анцибор, українська лижниця.

1983 — Ліззі Хейл, вокалістка і ритм-гітаристка американського хард-рок-гурту Halestorm.

Ліззі Хейл

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо бджоли довго не заліплюють отвори у вулику – зима буде теплою.

Прогриміла гроза означає, що зима буде недовгою, теплою і без снігу.

Хмари йдуть з півдня – до негоди, з півночі – до сонячної погоди.

Якщо у цей день сухо і немає дощу – зима прийде пізно.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не варто виходити з дому після заходу сонця, щоб не захворіти.

Не можна тривалий час проводити у ліжку.

Заборонено сперечатися, бо негаразди будуть вашим супутником до кінця місяця.

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