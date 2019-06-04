На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Навіть 25 чашок! Учені вразили новою заявою про каву
-
- 40
Улюблений ранковий напій багатьох має не лише чимало приємних властивостей, а й шкодить серцево-судинній системі. Принаймні, такі заяви робило чимало науковців, але чи справді це так?
Учені з Лондонського університету королеви Мері (QMUL) організували масштабне дослідження за участю 8 400 осіб, щоб визначити, скільки кави можна вживати на день без шкоди для здоров'я.
І ще: П'ять причин, чому варто попрощатися з алкоголем
Відомо, що попередні дослідження завершувались припущення, що через каву артерії стають жорсткішими, а навантаження на серце збільшується, тому зростають ризики інфарктів та серцевих нападів. Саме тому британці вирішили серйозно взятись за цю тему.
Всіх добровольців було розділено на три групи: ті, хто вживав менше, як 1 горня кави на день, ті, хто пив кави 1-3 рази на добу, а також ті, хто за день міг випити від 5 і навіть до 25 горнят ароматного напою. Кожен піддослідний пройшов магніторезонансне сканування серця та розповів про шкідливі звички, вагу та вік. Виявилось, що насправді, і 5, і 25 чашок кави впливають на людські артерії з тією з силою, що й одне невелике горня.
"Дослідження показує, що кава не така вже погана для артерій, як припускалось раніше", – наголосив доктор Кеннет Фенг з університету.
Читайте також: Прості звички для чистого повітря у квартирі
-
15:14Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
-
15:03Рожеве життя: американка-барбі підкорює мережу
-
14:49Графік Зеленського: в АП розповіли, як проходить робочий день президента
-
14:20Карнівал Роу: трейлер нового серіалу з Карою Делевінь і Орландо Блумом
-
13:53Навіть 25 чашок! Учені вразили новою заявою про каву
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:28Сексуальна сестра Кім Кардашян розбурхала мережу (фото)
-
13:05Зірки серіалу Беверлі-Гіллз, 90210 зробили спільне фото у купальниках
-
12:49У Нью-Йорку з'явились мішки для розгніваних людей: фото
-
12:20Град і спека: прогноз погоди в Україні на 5 червня
-
12:00ТЕСТ: Яка роль Анджеліни Джолі створена для тебе?
-
11:55Лицем у торт: кмітлива дівчина обійшла популярну традицію (відео)
-
11:32П'ять причин, чому варто попрощатися з алкоголем
-
11:13Україну заполонили метелики: екологи назвали причину нашестя комах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:43Чернобыль 5 серия: смотреть онлайн бесплатно, сюжет и спойлеры
-
10:28Типовий понеділок: відео з хлопчиком розвеселило мережу
-
09:55ТЕСТ: Як би ти склав ЗНО з історії України 2019?
-
09:26Гаряча модель Алессандра Амброзіо показала пляжні фото
-
08:55Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
-
08:29У ДСНС попередили про погіршення погоди
-
07:56Футуристичний смартфон Nubia Red Magic 3 перевірили на міцність: відео
-
07:30На звалищі знайшли унікальний львівський автобус
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 червня: прогноз по містах
- 03 червня
-
23:56Прості звички для чистого повітря у квартирі
-
15:14Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
-
12:00ТЕСТ: Яка роль Анджеліни Джолі створена для тебе?
-
09:55ТЕСТ: Як би ти склав ЗНО з історії України 2019?
-
08:55Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 червня: прогноз по містах
- 03 червня
-
23:10Довжина таки має значення: науковці вразили новим відкриттям
-
19:2410 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку
-
16:20ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?
-
15:05Новий правопис: основні зміни в українській мові, які вже почали діяти
-
14:30alyona alyona – Якби я була не я: дивіться новий анімаційний кліп української реперки
-
12:18Скільки потрібно відпочивати, щоб нормально жити
-
09:31Голос Діти 5 сезон 2 випуск: найкращі виступи, які розчулять вас до сліз
-
07:14Яку погоду чекати в Україні 3 червня
- 02 червня
-
20:503 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:15Гороскоп на 3 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:51Дівчина тижня: пишногруда Кінсі Воланскі, яка розбурхала фінал Ліги чемпіонів (18+)
-
12:12Нові сучасні пісні: популярна музика, яка зарядить енергією
-
09:32Енді Руїс переміг Ентоні Джошуа нокаутом: відео сенсаційного бою
-
08:14Від цієї популярної ранкової звички слід відмовитися
- 01 червня
-
22:52Тоттенхем – Ліверпуль: відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів
-
20:502 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:20Гороскоп на 2 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Місячний календар стрижок на червень 2019: коли стригти волосся
-
15:15Ці способи допоможуть приборкати непомірний апетит
-
12:15Ефектні матусі: як Джамала виховує свого сина, а Сніжана Бабкіна готується до появи дитини