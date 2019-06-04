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Навіть 25 чашок! Учені вразили новою заявою про каву

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Скільки горнят кави можна пити - фото 1
Скільки горнят кави можна пити

Улюблений ранковий напій багатьох має не лише чимало приємних властивостей, а й шкодить серцево-судинній системі. Принаймні, такі заяви робило чимало науковців, але чи справді це так?

Учені з Лондонського університету королеви Мері (QMUL) організували масштабне дослідження за участю 8 400 осіб, щоб визначити, скільки кави можна вживати на день без шкоди для здоров'я.

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Відомо, що попередні дослідження завершувались припущення, що через каву артерії стають жорсткішими, а навантаження на серце збільшується, тому зростають ризики інфарктів та серцевих нападів. Саме тому британці вирішили серйозно взятись за цю тему.

Скільки горнят кави можна пити - фото 331830

Всіх добровольців було розділено на три групи: ті, хто вживав менше, як 1 горня кави на день, ті, хто пив кави 1-3 рази на добу, а також ті, хто за день міг випити від 5 і навіть до 25 горнят ароматного напою. Кожен піддослідний пройшов магніторезонансне сканування серця та розповів про шкідливі звички, вагу та вік. Виявилось, що насправді, і 5, і 25 чашок кави впливають на людські артерії з тією з силою, що й одне невелике горня.

"Дослідження показує, що кава не така вже погана для артерій, як припускалось раніше", – наголосив доктор Кеннет Фенг з університету.

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Джерело: hromadske
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