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10 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 січня, у Японії відзначають День повноліття, а віряни вшановують День пам'яті 20000 мучеників. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 10 січня, вшановують День пам'яті 20000 мучеників.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 10 січня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Юхим, Агафія, Домна, Никанор, Феофіл, Зенон, Дора, Вавило, Гнат, Симон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День повноліття в Японії.
- 1901 — з відкриття нафтової вишки в Бюмоні (Техас) почався техаський нафтовий бум. Це була перша нафта, виявлена у США.
- 1920 — набрав чинності Версальський договір та, зокрема, Угода (статут) Ліги Націй.
- 1942 — компанія Ford Motor Company почала виробництво автомобілів моделі Jeep.
- 1946 — у Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбулось перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому взяли участь представники 51 країни.
- 1962 — сталася найбільша в історії лавин катастрофа: обвал із Невадо-Уаскаран (Перу).
- 1972 — трамвайна аварія у Львові, в результаті якої загинуло 26 осіб.
- 1992 — в Україні введено в обіг карбованець як купон Національного банку України.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією.
- 1994 — у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО прийнято проєкт програми "Партнерство заради миру", до якої у 1998 році приєдналася Україна.
- 2003 — Північна Корея заявила про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
ХТО НАРОДИВСЯ 10 СІЧНЯ
- 1903 — Барбара Хепуорт, англійський скульптор-абстракціоніст, дружина англійського художника і скульптора-абстракціоніста Бена Ніколсона.
- 1903 — Фламініо Бертоні, італійський автомобільний дизайнер, скульптор, архітектор. Всесвітню славу йому принесла розробка Citroën DS.
- 1924 — Едуардо Чільїда, іспанський скульптор, автор монументальних абстрактних робіт.
- 1934 — Леонід Кравчук, перший президент незалежної України.
- 1936 — Роберт Вудро Вільсон, американський фізик, лавреат Нобелівської премії "за відкриття мікрохвильового реліктового випромінювання".
- 1938 — Дональд Кнут, американський учений, "батько" сучасного програмування.
- 1945 — Род Стюарт, англійський вокаліст, композитор, продюсер. Один з найвідоміших представників британського року 1970-х років.
- 1949 — Джордж Форман, американський боксер.
- 1959 — Міхаель Шенкер, гітарист, вокаліст, композитор, колишній учасник гурту UFO, один з засновників гуртів Scorpions та Michael Schenker Group.
- 1973 — Данило Перцов, український композитор, мультиінструменталіст, дизайнер.
- 1975 — Костянтин Коверзнєв, український письменник
- 1989 — Денис Дубров, плавець, чемпіон і призер літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на скиртах є іній, то літо буде дощовим.
- Густий іній або снігопад обіцяють добрий урожай хліба.
- Безвітряна погода та іній на деревах обіцяють вдалий та врожайний рік.
- Якщо кішка весь день спить або з неба валить сніг, то незабаром потеплішає.
- Якщо відсиріла сіль, буде негода.
- Собака вийшов з будки і ліг на сніг – до хуртовини.
- Сира погода обіцяє добрий урожай льону.
- Якщо у водоймі риба неспокійно поводиться, плескається і б'є хвостом, буде снігопад.
- Хмара у цей день – до холодного та дощового літа.
- Якщо горобці весело цвірінькають, скоро потеплішає.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна входити до будинку з лівої ноги.
- У цей день краще не залишати вікна відчиненими.
- Не варто сьогодні виходити із гостей одному.
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