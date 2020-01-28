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Секс-експерт розповів, як зробити ваше інтимне життя яскравим і насиченим
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Дуже часто ми соромимося своїх бажань і не можемо зізнатися в них другій половинці. Або ж просто не знаємо, що може зробити сексуальне життя насиченим і цікавим. Секс-експерти дають кілька важливих порад, які допоможуть отримати максимум задоволення!
Отже, що потрібно робити, аби повернути у ваше інтимне життя яскраві барви, а також зробити його цікавішим?
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Спонтанність
У пар, які разом уже давно, секс ризикує перетворитися на рутину, якщо займатися ним строго за розкладом, використовувати одні і ті ж слова і дії. Коли точно знаєш, що сьогодні в такій-то годині буде секс, що почнеться і закінчиться певним чином, бажання притупляється. Тому будьте спонтанними: збуджуйте один одного, займайтеся коханням у незвичний час і в незнайомому місці; уникайте передбачуваних натяків, ласк, поз.
Компліменти
Вони потрібні всім, і чоловікам, і жінкам. Можливо, поки ви навіть не здогадуєтеся, як добре на вас можуть вплинути приємні слова з вуст коханої. Адже це миттєво підвищує настрій, лібідо і самооцінку. Тому заведіть звичку говорити компліменти і заохочуйте відповідні слова на свою адресу.
Підготовка
Так, прелюдія важлива, і забувати про неї ніколи не варто. Завжди можна знайти кілька хвилин для чуттєвих поцілунків, ніжних або, навпаки, "брудних" слівець і дотиків. Якщо не поспішати переходити до фрикцій, а приділити увагу попереднім пестощам, секс вийде значно кращим, перевірено.
Відвертість
Поки прилад для читання думок не винайшли, говорити партнерці про свої фантазії і таємні бажання доведеться вголос. Не потрібно боятися. Повірте, вона щиро хоче знати, чого хочеш ви. Якщо підібрати слова важко, скиньте картинку або відео. Нехай у вашій парі запанує атмосфера довіри і відкритості.
Наочність
Як ми і сказали, ваша друга половинка хоче знати, що подобається вам. Тому наочно, на її тілі, покажіть, які поцілунки і ласки вас найбільше збуджують, які ерогенні зони вона не повинна пропускати. А потім нехай партнерка виконає те ж саме. Така гра і зближує, і дарує величезне задоволення.
Різноманітність
Щоб сексуальне життя точно не стало нудною рутиною, періодично потрібно пробувати щось нове. Найпростіший спосіб – змінити звичну локацію. Займатися коханням у спальні зручно, але і це з часом приїдається. Навіть у невеликій квартирі можна знайти безліч інших місць для цього: підлога, ванна, стіл і т.д. Віддаватися пристрасті поза домом теж круто, але тут потрібно бути обережними, щоб не попастися нікому на очі і не нарватися на штраф.
Безпечний варіант – готель. Секс в ньому, особливо під час спільної поїздки, принесе масу приємних емоцій. А для тих, хто готовий до сміливіших експериментів, існують спеціальні готелі для рольових ігор.
Ігри й іграшки
Але навіть в рідних чотирьох стінах вам забезпечена неймовірно пристрасна ніч, якщо зважитеся пограти в рольові ігри або захопите з собою в ліжко якусь іграшку. Зміна звичних ролей на повністю протилежні не на жарт розпалює почуття. Найкраще підійти до цього ґрунтовно: підібрати костюми, продумати діалоги, почати гру не в спальні, а трохи вжитися в роль за її межами. По-перше, це дуже цікаво. Де ще підвернеться можливість відчути себе героями улюбленого фільму або книги? По-друге, експерти підтверджують: такий підхід буде кращою профілактикою нудьги, зрад і розставань.
Час для двох
Іноді ми просто забуваємо приділяти увагу другій половинці: не говоримо компліменти, не обіймаємо, не ходимо на побачення. Але через постійне відкладання на майбутнє почуття можуть непомітно згаснути. Щоб цього не допустити, важливо проводити час разом: без дітей, друзів, побутових питань. Хоча б один вечір на тиждень присвячувати один одному, займатися спільними захопленнями, влаштовувати романтичні зустрічі, проявляти увагу і турботу.
Скористайтесь порадами експертів і не забувайте про те, що стосунки – справа обох, тож кожен із вас повинен прикласти достатньо зусиль, аби інтим не перетворився на звичайну рутину.
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