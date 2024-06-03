10-річна українка Ясна стала обличчям відомих світових брендів

Юна українка Ясна стала обличчям відомих світових брендів, серед яких Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger та інші. Радіо Максимум у новому матеріалі розповідає, як їй це вдалось.

Ясна народилась у Маямі (США), де й освоїла модельні навички, однак зараз дівчинка живе в Україні. Матір Ясни, фотографиня Аліна Рост зізналась, що не очікувала такої популярності своєї доньки. Про це пише видання Obozrevatel.

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У списку брендів, з якими вже встигла попрацювати маленька українка – Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Carter’s, Next та Kenneth Cole. А от її модельна кар’єра розпочалася із Ralph Lauren.

Алін Рост пригадала, що коли в Ralph Lauren повідомили, що обрали Аліну для знімання і потрібно їхати на примірку одягу, вона не сприйняла це серйозно.

Думала, що має бути якийсь лист чи дзвінок, тому проігнорувала. Увечері мені подзвонила агентка з питанням, чому ми не приїхали. Довелося вигадувати причину – і вже наступного дня ми були на примірці. Тобто ми навіть не проходили жодних кастингів. Насправді це був дуже потужний старт, бо після цієї зйомки нам почали надходити пропозиції від топових компаній, – розповіла вона.

10-річна українка Ясна

Мама Ясни зауважила, що це не завжди вірила в успіх доньки. До прикладу, на кастинг Calvin Klein потрібно було власним коштом летіти до Нью-Йорка. Аліна Рост не вірила, що Ясна зацікавить бренд, оскільки за місце боролись сотні дітей.

Але наша агентка була впевнена, що оберуть саме Ясну! Бо ж дивляться не лише на красу, а на портфоліо, поведінку на камеру та багато інших нюансів, про які ми навіть не здогадуємось. Два дні ми бродили Нью-Йорком, чекаючи результатів – і її справді обрали! Досі зберігаю повідомлення від команди Calvin Klein про цю неймовірну новину, – розповіла жінка.

Коли почалось повномасштабне вторгнення рф в Україну, бренд Kenneth Cole підтримав українців, публікувавши на вивісках та вітринах фразу "We stand with Ukraine". Ясна також знімалась для цього бренду, а тому матір Аліни написала їм лист з вдячністю за підтримку.

Вирішила надіслати їм листа із вдячністю за підтримку та повідомила, що одна з їхніх моделей – дівчинка Ясна – українка. Компанія відреагувала миттєво і запропонувала зробити нам подарунок – взуття для мене та моїх доньок. Через кілька днів ми отримали кросівки з синьо-жовтими шнурівками! Було дуже приємно, – зізналася Аліна Рост.

З початком повномасштабної війни росії Аліна Рост разом із доньками повернулася на Батьківщину в селище на Буковині після 13 років життя в США.

10-річна українка Ясна

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