10 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х

Зізнайтесь, на своїх горищах, у гаражах чи в підвалах ви й досі зберігаєте артефакти з дитинства та юності. При цьому, навіть попри солідний вік, багато речей відмінно функціонують й досі.

Ми вирішили пригадати дива техніки з 90-х, які викликають ностальгію.

1. Електрощітка-пилосос "Вітерець"

2. Ключ для консервування

3. Сушка

4. Станки для гоління "СПОРТ- 6"

5. Плойка для завивки волосся

6. Електробігуді

7. Масажер "Бадьорість"

8. Фотоапарат "Київ 30"

9. Міксер "Еліта"

10. Радіоприймач "Меридіан"

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