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10 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х

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Речі з 90-х - фото 1
Речі з 90-х

Зізнайтесь, на своїх горищах, у гаражах чи в підвалах ви й досі зберігаєте артефакти з дитинства та юності. При цьому, навіть попри солідний вік, багато речей відмінно функціонують й досі.

Ми вирішили пригадати дива техніки з 90-х, які викликають ностальгію.

1. Електрощітка-пилосос "Вітерець"

10 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х - фото 406635

2. Ключ для консервування

10 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х - фото 406637

3. Сушка

10 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х - фото 406638

4. Станки для гоління "СПОРТ- 6"

10 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х - фото 406641

5. Плойка для завивки волосся

10 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х - фото 406636

6. Електробігуді

10 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х - фото 406640

7. Масажер "Бадьорість"

10 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х - фото 406642

8. Фотоапарат "Київ 30"

10 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х - фото 406643

9. Міксер "Еліта"

10 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х - фото 406645

10. Радіоприймач "Меридіан"

10 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х - фото 406646

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