50 додатків, які найшвидше розряджають смартфон

Розробники захищеного хмарного сховища pCloud назвали мобільні додатки, які найшвидше розряджають смартфони. Статистику склали на основі аналізу сотні найпопулярніших програм, які встановлюють користувачі.

Для складання рейтингу найвимогливіших до ресурсів додатків, пише Android Headlines, фахівці враховували три параметри: запитувані дозволи, споживання енергії та наявність темної теми.

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На основі зібраних даних мобільний клієнт для синхронізації з фітнес-трекера Fitbit і фірмовий додаток мобільного оператора Verizon найсильніше впливають на автономність смартфона. Кожен з них може у фоні використовувати 14 з 16 доступних дозволів, таких як камера, сховище, місце розташування, контакти та інші. За ними слідують Skype і Uber.

У ТОП 20 найбільш вимогливих додатків домінують усілякі соцмережі, такі як Facebook і Instagram, і месенджери на кшталт Telegram і WhatsApp. Правда, незрозуміло, чому з 50 тільки 3 додатки нібито підтримують темну тему, тоді як у реальності така функція є у більшості сучасних програм.

Якщо говорити про додатки, які займають найбільше місця на смартфоні, то лідером у рейтингу pCloud виявився United Airlines – 437,8 МБ. На другому місці розташований Lyft (325,1 МБ), а на третьому – Uber (299,6 МБ). Чимало вільного простору також "з'їдають" Fitbit і Facebook.

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