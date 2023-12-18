10 найгірших фільмів у 2023 році за версією видання Variety – перелік

Американське видання Variety опублікувало список найгірших фільмів у 2023 році. По пʼять стрічок відібрали двоє кінокритиків видання – Овен Глейберман і Пітер Дебрюж.

Правда полягає в тому, що погані фільми, у своїй самій поганості, мають власний спосіб передавати те, що відбувається навколо них. Про це йдеться у матеріалі видання Variety.

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У списку найгірших, зокрема, "Астероїд-сіті" Веса Андерсона, а також еротична драма про римського імператора Калігулу, яка вийшла в 1980-х, і дебютувала на Каннському кінофестивалі у 2023 році.

Наш список найгірших фільмів року включає фільм про супергероїв, який чітко пояснює, чому манія супергероїв може виникнути. Фільм жахів, який вказує на святотатство майбутнє нашого як-низько-ти-можеш-йти?; культура; не один, а два трилери, які втілюють нову естетику потокового світу; і фільм Уеса Андерсона, який запитує: "Чи стало 25 років твіту занадто багато?", – пише видання.

1. "Примарні" (GHOSTED) від APPLE TV+

2. "Астероїд-Сіті" (ASTEROID CITY)

3. "До тебе чи до мене" (YOUR PLACE OR MINE) від NETFLIX

4. "Місія Стоун» (HEART OF STONE) від NETFLIX

5. "Вінні-пух: Кров і мед" (WINNIE THE POOH: BLOOD AND HONEY)

6. "Кармен" (CARMEN)

7. "Флеш" (THE FLASH)

8. "Фарба" (PAINT)

9. "CALIGULA: THE ULTIMATE CUT"

10. "Супер Майк: Останній танець" (MAGIC MIKE'S LAST DANCE)

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