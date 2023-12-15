Журі премії "Книга року BBC" оголосило переможців у різних номінаціях

Журі літературної премії "Книга року BBC" оголосило переможців у номінаціях "Книга року BBC", "Дитяча Книгу року BBC" та "Книга року ВВС – Есеїстика" за 2023 рік. Читайте, хто з видавців отримав нагороду.

Про переможців конкурсу повідомили на сайті премії.

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Лавреатами премії у кожній з номінацій стали:

Книга року BBC 2023 – "Драбина" Євгенії Кузнєцової, відомої також за книжкою "Спитайте Мієчку";

Дитяча книга року BBC 2023 – Іван Малкович "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції";

Есеїстика – Ростислав Семків із книжкою "Пригоди української літератури (від романтизму до постмодернізму)".

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквівалента £1 000. Також видавці книжок-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії на наступних виданнях.

Нагадаємо, у конкурсі "Книга року ВВС-2020" переміг роман Сергія Сергійовича SAIGONа "Юпак","Книгою року ВВС-2021" став роман Артема Чеха за книжку "Хто ти такий?". 2022 року у номінації "Книга року BBC" перемогу здобув Андрій Сем’янків (MED Goblin) з книжкою "Танці з кістками".

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