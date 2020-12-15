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Найсамотніший будинок у світі: розкрито таємницю будівлі на безлюдному острові в Ісландії

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Вестманнові острови - фото 1
Вестманнові острови / thesun

На безлюдному ісландському острові Елліджей майже 100 років пустує "найсамотніший будинок у світі". Біла будівля з чорним дахом розташована на схилі зеленого пагорба на північному сході архіпелагу Вестманнових островів.

Протягом XVIII і XIX століть це мальовниче місце було домом для декількох сімей. Однак у 1930-х роках його останні жителі виїхали на материк в пошуках кращого життя.

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Найсамотніший будинок у світі: розкрито таємницю будівлі на безлюдному острові в Ісландії - фото 439131

З того часу острів був повністю безлюдним, а самотній будинок породив безліч теорій. Ходили чутки, що цю будівлю побудував ексцентричний мільярдер, щоб сховатися там у разі "зомбі-апокаліпсису".

Також існує думка, що це власність релігійного фанатика-відлюдника. Але, на жаль, реальність виявилася прозаїчною – будинок побудувала Мисливська асоціація Елліджей.

На жаль, в будинку немає електрики і водопроводу, хоча види з вікон просто приголомшливі. Туристичні компанії навіть пропонують мандрівникам організувати одноденні поїздки, щоб помилуватися захоплюючими пам'ятками цієї незвичайної локації!

Найсамотніший будинок у світі: розкрито таємницю будівлі на безлюдному острові в Ісландії - фото 439129

Найсамотніший будинок у світі: розкрито таємницю будівлі на безлюдному острові в Ісландії - фото 439130

Найсамотніший будинок у світі: розкрито таємницю будівлі на безлюдному острові в Ісландії - фото 439132

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Джерело: thesun
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