На Airbnb з'явився будинок Кевіна, у якому можна випробувати пастки з Сам удома на собі

Шанувальники головної різдвяної комедії "Сам удома" можуть відзначити 30-річчя фільму в будинку Кевіна МакКалістера. Справжнє місце, де знімали фільм, розташоване у Чикаго, проте в Далласі, штат Техас, відтворили його копію, та й ще з усіма фірмовими пастками всередині.

Будинок Кевіна можна орендувати на сервісі Airbnb. Його вартість – 329 доларів за ніч. Правда, локація виявилася настільки популярною, що зустріти Різдво як МакКалістер в цьому році вже не вийде.

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Всередині інтер'єр повторює реальний будинок МакКалістерів, а особливого настрою додають розкидані по підлозі іграшкові машинки, розвішані банки з фарбою та інші хитрощі Кевіна, якими він намагався відбитися від "мокрих бандитів".

Найприємніше – гостям пропонують безкоштовну сирну піцу.

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