10 голих чоловіків: Злата Огнєвіч показала сюрприз на день народження від Макса Тарапати

Днями українській співачці Златі Огнєвіч виповнилося 36 років. Свято красуня відзначила під час подорожі на Занзібар та Танзанію.

Героїня другого сезону шоу Холостячка весело відзначила свій день народження, про що розповіла в інстаграмі.

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У своїх сторіс співачка показала, який сюрприз для неї підготував учасник шоу Холостячка Максим Тарапата. Він звернувся до африканців, щоб вони допомогли йому надзвичайно привітати Огнєвіч. На відео підкачані чоловіки привітали її з 36-річчям: "Вітаємо тебе з днем народження! Будь щаслива!".

Також артистка показала декілька яскравих фото з подорожі.

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