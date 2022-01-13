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10 голих чоловіків: Злата Огнєвіч показала сюрприз на день народження від Макса Тарапати

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Злата Огнєвіч - фото 1
Злата Огнєвіч / instagram

Днями українській співачці Златі Огнєвіч виповнилося 36 років. Свято красуня відзначила під час подорожі на Занзібар та Танзанію.

Героїня другого сезону шоу Холостячка весело відзначила свій день народження, про що розповіла в інстаграмі.

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У своїх сторіс співачка показала, який сюрприз для неї підготував учасник шоу Холостячка Максим Тарапата. Він звернувся до африканців, щоб вони допомогли йому надзвичайно привітати Огнєвіч. На відео підкачані чоловіки привітали її з 36-річчям: "Вітаємо тебе з днем народження! Будь щаслива!".

10 голих чоловіків: Злата Огнєвіч показала сюрприз на день народження від Макса Тарапати - фото 491941

Також артистка показала декілька яскравих фото з подорожі.

Гортайте галерею:

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