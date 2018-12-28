Топ-модель по-українськи 2 сезон 18 випуск: дивитися онлайн розкішний суперфінал

28 грудня на Новому каналі вийшов суперфінал проекту Топ-модель по-українськи 2, у якому за цінні подарунки та звання найкращої моделі країни змагалися Яна Кутішевська та Катя Польченко. Дивіться, чим завершився сезон і хто переміг!

У суперфіналі Топ-модель по-українськи 2 зійшлися дві найсильніші моделі проекту у 2018 році. Зазначимо, що судді до останнього не могли визначити, хто ж з красунь вартий звання найкращої, чеку на 100 тисяч гривень, обкладинки журналу PINK, мандрівки до Нью-Йорку з Аллою Костромічовою та контракту з Kostromichova mother agency.

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19-річні Яна та Катя пройшли фінальні випробування, які підкріпили позицію переможниці. Нею стала Яна Кутішевська, яка була однією з фавориток суддів проекту з самого початку, але на неї ніхто не ставив високих ставок через специфічні манери поведінки, невміння дефілювати та повадки "пацанки".

Дивитися онлайн фінал Топ-модель по-українськи 2 сезон - 18 випуск 1 частина від 28.12.2018:

Дивитися онлайн фінал Топ-модель по-українськи 2 сезон - 18 випуск 2 частина від 28.12.2018:

Дивитися онлайн фінал Топ-модель по-українськи 2 сезон - 18 випуск 3 частина від 28.12.2018:

Дивитися онлайн фінал Топ-модель по-українськи 2 сезон - 18 випуск 4 частина від 28.12.2018:

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