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Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото

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Яна Кутішевська виграла Топ-модель по-українськи - фото 1
Яна Кутішевська виграла Топ-модель по-українськи

На Новому каналі завершився 2 сезон популярного проекту Топ-модель по-українськи. У фінальній битві зійшлися Яна Кутішевська та Катя Польченко, однак виграла у шоу лише одна з красунь. Дізнайтеся ім'я переможця та читайте його біографію!

За результатами суперфіналу, найкращою моделлю 2 сезону проекту Топ-модель по-українськи стала Яна Кутішевська Катя Польченко. Переможниця отримала 100 тисяч гривень, обкладинку журналу PINK, мандрівку до Нью-Йорку з Аллою Костромічовою, а також контракт з Kostromichova mother agency.

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Яна Кутішевська - переможниця Топ-модель по-українськи 2 - фото 298271
Яна Кутішевська - переможниця Топ-модель по-українськи 2
Знайомтеся з новою топ-моделлю України ближче!

Біографія Яни Кутішевської:

  • Місце проживання: місто Подільськ, Одеська область
  • Вік: 19 років
  • Сімейний стан: неодружена
  • Ріст: 176 см

Яна – студентка Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. Вона обрала собі спеціальність "фізичне виховання". Цікаво, що по життю вона – справжнісінька пацанка. Вона не лише віддає перевагу футболу, а також чудово грає на гітарі. Втім, не зауважити її метаморфоз під час проекту просто неможливо. Здається, проект від "Пацанки до панянки" плавно перейшов на "Топ-моделей по-українськи".

Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото - фото 298273

Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото - фото 298274

Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото - фото 298275

Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото - фото 298276

Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото - фото 298277

Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото - фото 298278

Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото - фото 298279

Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото - фото 298280

Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото - фото 298281

Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото - фото 298282

Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото - фото 298283

Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото - фото 298284

Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото - фото 298285

Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото - фото 298286

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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