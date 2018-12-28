Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото

На Новому каналі завершився 2 сезон популярного проекту Топ-модель по-українськи. У фінальній битві зійшлися Яна Кутішевська та Катя Польченко, однак виграла у шоу лише одна з красунь. Дізнайтеся ім'я переможця та читайте його біографію!

За результатами суперфіналу, найкращою моделлю 2 сезону проекту Топ-модель по-українськи стала Яна Кутішевська Катя Польченко. Переможниця отримала 100 тисяч гривень, обкладинку журналу PINK, мандрівку до Нью-Йорку з Аллою Костромічовою, а також контракт з Kostromichova mother agency.

І ще: Переможець Мастер Шеф 8 – Іван Міланович: біографія і фото

Яна Кутішевська - переможниця Топ-модель по-українськи 2

Знайомтеся з новою топ-моделлю України ближче!

Біографія Яни Кутішевської:

Місце проживання: місто Подільськ, Одеська область

місто Подільськ, Одеська область Вік: 19 років

19 років Сімейний стан : неодружена

: неодружена Ріст: 176 см

Яна – студентка Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. Вона обрала собі спеціальність "фізичне виховання". Цікаво, що по життю вона – справжнісінька пацанка. Вона не лише віддає перевагу футболу, а також чудово грає на гітарі. Втім, не зауважити її метаморфоз під час проекту просто неможливо. Здається, проект від "Пацанки до панянки" плавно перейшов на "Топ-моделей по-українськи".

Читайте також: Х-фактор 9 - хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі від 22-12-2018