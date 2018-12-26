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Переможець Мастер Шеф 8 – Іван Міланович: біографія і фото
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На каналі СТБ завершився 8 сезон проекту МастерШеф. У фінальній кулінарній битві зійшлися кухарі Анжела Липська та Іван Міланович, однак виграв у шоу тільки один з них. Дізнайтеся ім'я переможця та читайте його біографію!
За результатами суперфіналу, найкращим кухарем 8 сезону проекту МастерШеф став Іван Міланович. Переможець здобув путівку на навчання в найпрестижнішу кулінарну школу світу Le Cordon Bleu та 500 тисяч гривень від каналу СТБ.
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Знайомтеся з новим головним кулінаром країни ближче!
Біографія Івана Мілановича
- Місце проживання: Балі
- Вік: 25 років
- Сім'я: неодружений
- Улюблена страва: риба татакі з соусом
Іван займається волонтерством, а в минулому він навіть був президентом Червоного Хреста та евакуював людей з вулкана. Хлопець став волонтером після вибуху в мінському метро і ось уже 5 років він допомагає людям у різних країнах (Грузія, Індонезія, Таїланд). Зараз Ваня також дистанційно займається онлайн-маркетингом і живе на Балі.
На участь у МастерШеф хлопця надихнув другий дитячий сезон. Кулінарія для Івана – віддушина. Ще в дитинстві він пік мамі на роботу пироги, а зараз любить експериментувати на кухні. Судді оцінили талант юного білоруса!
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