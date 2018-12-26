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Переможець Мастер Шеф 8 – Іван Міланович: біографія і фото

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Хто виграв у проекті МастерШеф 2018? - фото 1
Хто виграв у проекті МастерШеф 2018?

На каналі СТБ завершився 8 сезон проекту МастерШеф. У фінальній кулінарній битві зійшлися кухарі Анжела Липська та Іван Міланович, однак виграв у шоу тільки один з них. Дізнайтеся ім'я переможця та читайте його біографію!

За результатами суперфіналу, найкращим кухарем 8 сезону проекту МастерШеф став Іван Міланович. Переможець здобув путівку на навчання в найпрестижнішу кулінарну школу світу Le Cordon Bleu та 500 тисяч гривень від каналу СТБ.

Це цікаво: Х-фактор 9 - хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі від 22-12-2018

Знайомтеся з новим головним кулінаром країни ближче!

Біографія Івана Мілановича

  • Місце проживання: Балі
  • Вік: 25 років
  • Сім'я: неодружений
  • Улюблена страва: риба татакі з соусом

Іван займається волонтерством, а в минулому він навіть був президентом Червоного Хреста та евакуював людей з вулкана. Хлопець став волонтером після вибуху в мінському метро і ось уже 5 років він допомагає людям у різних країнах (Грузія, Індонезія, Таїланд). Зараз Ваня також дистанційно займається онлайн-маркетингом і живе на Балі.

На участь у МастерШеф хлопця надихнув другий дитячий сезон. Кулінарія для Івана – віддушина. Ще в дитинстві він пік мамі на роботу пироги, а зараз любить експериментувати на кухні. Судді оцінили талант юного білоруса!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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