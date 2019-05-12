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З'явився трейлер нового фільму з Рене Зеллвегер

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З'явився трейлер нового фільму з Рене Зеллвегер - фото 1

Рене Зеллвегер знялася у головній ролі у фільмі про останні місяці життя Джуді Гарленд – зірка класичного фільму "Чарівник країни Оз". Дивіться трейлер фільму!

Біографічний фільм "Джуді" розповідає про останній рік життя культової американської актриси та співачки Джуді Гарленд, яка померла в 1969-му, коли їй було 47 років від передозування барбітуратів.

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У центрі сюжету – 5-тижневе музичне шоу в Лондоні, на якому виступає Гарленд на честь 30-річчя фільму "Чарівник країни Оз", який в 1939 році зробив юну актрису зіркою.

Головну роль у фільмі зіграла володарка премій "Оскар" і BAFTA Рене Зеллвегер. Вона відома за такими фільмами: "Щоденник Бріджит Джонс", "Чикаго", "Холодна гора". У стрічці також знялися Руфус Сьюелл, Белла Рамзі, Майкл Гембон і Фінн Уіттрок. Поставив байопік британський театральний режисер і кінематографіст Руперт Гулд. Фільм заснований на музичній п'єсі бродвейського драматурга Пітера Квілтера "Кінець веселки"/End of the Rainbow.

Прем'єра "Джуді" відбудеться 27 вересня в США і 4 жовтня у Великобританії.

До теми: Велика маленька брехня: вийшов перший офіційний трейлер продовження серіалу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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