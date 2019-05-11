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Велика маленька брехня: вийшов перший офіційний трейлер продовження серіалу

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Велика маленька брехня: трейлер - фото 1
Велика маленька брехня: трейлер

У п'ятницю, 10 травня, НВО опублікував перший офіційний трейлер другого сезону популярного серіалу "Велика маленька брехня".

Трейлер другого сезону дає уявлення про продовження історії п'яти жінок з містечка Монтерей після трагедії, якою завершився перший сезон – вбивством жорстокого чоловіка Селести (Ніколь Кідман) Перрі (Олександр Скарсгард).

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Розслідування смерті Перрі триває, в місто приїжджає його мати Мері Луїза (Меріл Стріп), щоб допомогти Селесті подбати про близнюків, а також дізнатися правду про те, що сталося тієї ночі.

Продовження серіалу, що зібрав безліч почесних теленагород, вийде на екрани 9 червня 2019 року.

Велика маленька брехня – дивіться онлайн трейлер продовження серіалу:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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