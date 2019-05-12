Відомий режисер зніме фільм про створення його культового кіно Амелі

Псевдодокументальний фільм буде приурочений до 20-річного ювілею фільму, який вийшов у 2001 році.

Французький кінематографіст Жан-П'єр Жене працює над мокьюментарі за мотивами своєї картини "Амелі". Мокьюментарі буде приурочений до 20-річного ювілею стрічки. Над кінопродуктом Жене працює зі сценаристом Гійомом Лораном – разом вони писали сценарій до "Амелі".

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Я пишу сценарій псевдодокументального фільму про зйомки"Амелі", щось на зразок фільму Пітера Джексона про витоки кіно ["Забуте срібло"]. Це буде просто дурість, щось дуже смішне і дуже дешеве у виробництві, я сподіваюсь. – поділився режисер.

В інтерв'ю Жан-П'єр Жене також поділився тим, що хоче зняти повнометражний науково-фантастичний мультфільм. Остання повнометражна стрічка культового режисера "Неймовірна подорож містера Співета" вийшла в 2013-му. За словами Жене, він давно не знімав кіно через труднощі з пошуком фінансування.

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