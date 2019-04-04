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З'явився трейлер зомбі-комедії від Джима Джармуша

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З'явився трейлер зомбі-комедії від Джима Джармуша - фото 1

У фільмі "Мертві не вмирають" знявся цілий великий акторський зомбі-склад. Дізнайтеся, яких екранних улюбленців зможете побачити у новому фільмі.

Кінокомпанія Focus Features поділилася першим трейлером нового фільму Джима Джармуша "Мертві не вмирають". У комедії розповідається про зомбі-апокаліпсис, який відбувається у невеликому американському місті. Є цікава особливість зомбі у цьому фільмі від звичайних зомбі – вони жадають не тільки живої людської плоті, але й речей, які любили до перетворення, наприклад, кави або вина.

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Для свого нового фільму Джармуш зібрав справжній зоряний акторський склад. У комедії зіграли Білл Мюррей, Адам Драйвер, Хлоя Севіньі, Тільда Суінтон, Стів Бушемі, Денні Гловер, Калеб Лэндрі Джонс, Розі Перес, Керол Кейн, Остін Батлер і Люк Саббат. Також у фільмі працювала продюсер та режисер Сара Драйвер, давня партнерка та колега Джармуша.

Крім професійних акторів Джармуш запросив музикантів, які вже знімалися в декількох його стрічках. Це Іггі Поп та Том Уэйтс. Разом виконавці зіграли у культовому фільмі режисера "Кава та сигарети". У комедії "Мертві не вмруть" також засвітилися співачка Селена Гомез та репер RZA. У прокат в США фільм вийде 14 червня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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