Бійся, як мертві підуть: трейлер п'ятого сезону серіалу

У мережі з'явився перший трейлер до п'ятого сезону серіалу Бійся, як мертві підуть (Fear the Walking Dead), який незабаром вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал АМС нарешті опублікував перший трейлер до продовження серіалу Бійся, як мертві підуть (Fear the Walking Dead), який є приквелом до "І мертві підуть" (The Walking Dead). Прем'єра першої серії п'ятого сезону запланована вже на 2 червня 2019 року. Хто покине нас у новому сезоні драматичної історії про зомбі-апокаліпсис – поки невідомо.

У головних ролях: Мерседес Масон, Колман Домінго, Кім Дікенс, Френк Діллейн та інші.

Бійся, як мертві підуть: дивитись трейлер онлайн:

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