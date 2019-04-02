Кладовище домашніх тварин: фінальний трейлер жахів за Кінгом

У мережі з'явився останній трейлер до нової екранізації "Кладовища домашніх тварин" за Стівеном Кінгом, який зовсім скоро вийде у кіно. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Paramount Pictures вирішила випустити фінальне промо до перезапуску "Кладовища домашніх тварин" за однойменним романом Кінга. Прем'єра стрічки в Україні запланована вже на 4 квітня.

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Сюжет розгортається навколо родини лікаря Луїса Кріда. Разом з дружиною Рейчел та двома дітьми і котом він переїздить до невеличкого міста. Новий будиночок розміщується поблизу кладовища домашніх тварин, про яке ходять легенди. Якось домашнього улюбленця збиває машина, а люб'язний сусід розповідає, що таємниче кладовище воскрешає всіх, хто там похований. Але що буде, якщо там залишать людину?

У головних ролях: Джон Літгоу, Джейсон Кларк, Емі Сайметц, Наомі Френетт, Елісса Брук-Левін та інші.

Кладовище домашніх тварин: дивитись трейлер онлайн:

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