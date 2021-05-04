З'явився трейлер мінісеріалу Холстон з Юеном Макгрегором

Netflix представив трейлер мінісеріалу Холстон, який розповість історію зльоту і падіння знаменитого модельєра Роя Холстона. Дивимося разом!

Рой Холстон перевернув уявлення про американську моду в 1970-х і 1980-х роках. Головну роль у картині зіграє Юен Макгрегор. Трейлер показали на ютуб-каналі Netflix, а прем'єра запланована на 14 травня.

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Рой Холстон одним з перших почав використовувати синтетичні матеріали і кашемір. Модельєр став популярним після того, як перша леді США Жаклін Кеннеді прийшла на інавгурацію чоловіка у капелюшку від Холстона. Після цієї події модельєр почав розробляти корпоративні костюми, форми для олімпійської збірної і поліції, сукні для Елізабет Тейлор і інших зірок того часу.

У шоу також зіграли такі зірки як Ребека Дайан (Області темряви), Девід Пітту (Клан Сопрано), Кріста Родрігез (Пліткарка), Салліван Джонс (Примарна вежа). Режисер проєкту – Деніель Мінахі (Гра престолів), продюсер – Райан Мерфі ( Політик, Голлівуд).

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