Декстер: дивіться новий трейлер продовження популярного серіалу

Телеканал Showtime опублікував тизер-трейлер нового сезону телесеріалу Декстер, в якому, до речі, показали головного героя у виконанні актора Майкла Сі Холла. Дивимося разом!

Тизер сподобався більшості користувачів YouTube. Так, наприклад, всього за день він отримав понад 13 тис. лайків і лиш трохи більше сотні дізлайків. Про це пише theverge.

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У ролику можна побачити, як Декстер Морган у якомусь будинку посеред засніженої місцевості. Новий сезон буде складатися з 10 епізодів і вийде вже цієї осені. Дія розвернеться через 10 років після події попереднього сезону, який вийшов в 2013 році. Раніше в мережі з'явилися перші подробиці сюжету нових серій. Очікується, що події нового сезону розгорнуться на півночі Нью-Йорка. Саундтреком до тизера вибрали легендарну пісню Misunderstood Бенні Бенджаміна, Хораса Отта і Сола Маркуса: кавери на неї записували десятки разів. Але тут ми чуємо оригінальну версію, записану Ніною Сімон.

Нагадаємо, серіал Декстер, заснований на романі Джеффа Ліндсея "Демон, що спить у Декстері", має дуже високий рейтинг на IMDb 8,6 бала.

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