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Netflix показав трейлер продовження серіалу Люцифер
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З'явився трейлер продовження п'ятого сезону популярного серіалу Люцифер від Netflix, прем'єра якого запланована на 28 травня.
У новому трейлері показаний батько Люцифера. Згідно з сюжетом, Бог прибув для того, щоб повідомити синові про те, що він виходить на пенсію. Ролик з'явився на ютуб-каналі Netflix.
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Відомо, що така різниця в датах релізу двох частин 5 сезону була викликана пандемією коронавірусу: автори Люцифера не встигли до кінця зняти сезон, коли оголосили про локдаун і закриття знімальних майданчиків. Зараз всі епізоди 5 сезону відзняли, тому їх прем'єра мала б відбутися за планом.
До слова, у продовженні серіалу Люцифер вирішить заручитися підтримкою брата Аменаділя і взяти на себе обов'язки батька. Але головному герою доведеться багато для цього зробити, адже на місце Бога претендуватимуть і інші його діти.
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