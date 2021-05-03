Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Netflix показав трейлер продовження серіалу Люцифер

  • 15
Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

З'явився трейлер продовження п'ятого сезону популярного серіалу Люцифер від Netflix, прем'єра якого запланована на 28 травня.

У новому трейлері показаний батько Люцифера. Згідно з сюжетом, Бог прибув для того, щоб повідомити синові про те, що він виходить на пенсію. Ролик з'явився на ютуб-каналі Netflix.

Це цікаво: Декстер: дивіться новий трейлер продовження популярного серіалу

Відомо, що така різниця в датах релізу двох частин 5 сезону була викликана пандемією коронавірусу: автори Люцифера не встигли до кінця зняти сезон, коли оголосили про локдаун і закриття знімальних майданчиків. Зараз всі епізоди 5 сезону відзняли, тому їх прем'єра мала б відбутися за планом.

До слова, у продовженні серіалу Люцифер вирішить заручитися підтримкою брата Аменаділя і взяти на себе обов'язки батька. Але головному герою доведеться багато для цього зробити, адже на місце Бога претендуватимуть і інші його діти.

І ще: ТОП 3 нові серіали, які вийдуть у травні 2021

пропозиції партнерів
Новини