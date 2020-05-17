З'явився трейлер фільму про Євробачення від Netflix

У мережі опублікували перший трейлер комедійного мюзиклу "Євробачення: Історія вогненної саги". Ролик з'явився на офіційному Youtube-каналі Netflix.

За сюжетом, два ісландських співаки відправляються на всесвітньо популярний пісенний конкурс, щоб завоювати перемогу і серця фанатів. Фільм зняв Девід Добкін за сценарієм Феррелла і Ендрю Стіл. Спочатку він повинен був вийти у травні, під час самого Євробачення, проте дату прем'єри перенесли.

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Головні ролі у фільмі зіграли Вілл Феррелл і Рейчел МакАдамс. Крім цього, у стрічці також знімалися Пірс Броснан, Ден Стівенс, Демі Ловато та інші.

"Євробачення: Історія вогненної саги" вийде на Netflix 26 червня.

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