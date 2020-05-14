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Названі найкращі фільми року за версією The Guardian

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Кадр з фільму Хвилі - фото 1
Кадр з фільму Хвилі

Видання The Guardian представило власний рейтинг фільмів 2020 року, які можна з легкістю назвати найкращими. Обирайте стрічку на вечір!

1917

Кінострічка показує події Першої світової війни. Двоє британських солдатів Шофілд і Блейк мають перетнути територію, яку контролюють вороги. За наказом, військові мають передати важливе повідомлення союзникам.

Неограновані коштовності

Головний герой цієї кінострічки власник ювелірного салону і дилер Говард Ратнер. Він стикається з серйозними неприємностями й, поки не стало пізно, має прийняти жорстке рішення.

Будь природним

Це документальна кінострічка про першу в історії жінку-режисера Еліс Гі-Бланше. Тут становлення кіноіндустрії і зйомки перших фільмів переплітаються зі зворушливою історією самої героїні.

Хвилі

У центрі кінострічки звичайна американська сім'я, яку очолює доволі строгий батько. Він після смерті дружини виховує двох дітей-підлітків з новою обраницею. Однак не все так гладко: кожен з представників родини має чималі проблеми, які от-от стануть відомими всім.

Дитя погоди

Аніме, яке розповідає про старшокласника Ходока Міросіму. Хлопець тікає з дому в Токіо і виживає тільки завдяки допомозі Кейсуке Сугі. Вона дає школяреві роботу в своєму виданні.

  1. Історія Девіда Копперфілда
  2. Прекрасний день по сусідству
  3. До речі про дерева
  4. Маяк
  5. Гарет Джонс
  6. Паразити
  7. Темні води
  8. Портрет дівчини в огні
  9. Справжня історія банди Келлі
  10. Метелик-білявка
  11. Віталіна Варела
  12. Ідеальний кандидат
  13. Domains
  14. А потім ми танцювали
  15. Бакурау
  16. Міс Погана поведінка
  17. Правда
  18. Віваріум
  19. Та, якої не було
  20. Тату, здохни
  21. Історія Beastie Boys
  22. Цирк Книги
  23. Моффіт
  24. ДАУ. Наташа
  25. Асистентка

Читайте також: Не лише Шерлок: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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