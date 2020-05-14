Названі найкращі фільми року за версією The Guardian

Видання The Guardian представило власний рейтинг фільмів 2020 року, які можна з легкістю назвати найкращими. Обирайте стрічку на вечір!

1917

Кінострічка показує події Першої світової війни. Двоє британських солдатів Шофілд і Блейк мають перетнути територію, яку контролюють вороги. За наказом, військові мають передати важливе повідомлення союзникам.

Неограновані коштовності

Головний герой цієї кінострічки власник ювелірного салону і дилер Говард Ратнер. Він стикається з серйозними неприємностями й, поки не стало пізно, має прийняти жорстке рішення.

Будь природним

Це документальна кінострічка про першу в історії жінку-режисера Еліс Гі-Бланше. Тут становлення кіноіндустрії і зйомки перших фільмів переплітаються зі зворушливою історією самої героїні.

Хвилі

У центрі кінострічки звичайна американська сім'я, яку очолює доволі строгий батько. Він після смерті дружини виховує двох дітей-підлітків з новою обраницею. Однак не все так гладко: кожен з представників родини має чималі проблеми, які от-от стануть відомими всім.

Дитя погоди

Аніме, яке розповідає про старшокласника Ходока Міросіму. Хлопець тікає з дому в Токіо і виживає тільки завдяки допомозі Кейсуке Сугі. Вона дає школяреві роботу в своєму виданні.

Історія Девіда Копперфілда Прекрасний день по сусідству До речі про дерева Маяк Гарет Джонс Паразити Темні води Портрет дівчини в огні Справжня історія банди Келлі Метелик-білявка Віталіна Варела Ідеальний кандидат Domains А потім ми танцювали Бакурау Міс Погана поведінка Правда Віваріум Та, якої не було Тату, здохни Історія Beastie Boys Цирк Книги Моффіт ДАУ. Наташа Асистентка

Читайте також: Не лише Шерлок: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire