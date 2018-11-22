Парфум: трейлер серіалу у стилі Зюскінда

У мережу з'явився трейлер до серіалу "Парфум", на створення якого надихнув роман "Парфумер: Історія одного вбивці" Патріка Зюскінда. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер міні-серіалу "Парфум", який нагадує відомий твір Зюскінда "Парфумер". Сюжет розгортається навколо шести друзів, які познайомились у школі-інтернаті.

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У дитинстві вони виявили, що мають загострене відчуття різноманітних запахів. Відтак, вони починають вбивати людей, щоб створити ідеальний аромат, який допоможе підкорити всіх. Щоправда, серія убивств не може залишитись непомітною, тому за справу береться поліція. Всього "Парфум" матиме 6 серій, а прем'єра запланована вже на 21 грудня.

Парфум, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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