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З'явився тизер оновленого пікапа Mitsubishi L200

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Пікап Mitsubishi L200 - фото 1
Пікап Mitsubishi L200

Презентація новинки повинна відбутися на автосалоні в Парижі. Перший тизер розкриває дизайн автомобіля.

У мережі з'явився перший тизер пікапа Mitsubishi L200, презентація якого має відбутися на автосалоні в Парижі. Зображення розкриває особливості дизайну автомобіля.

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Оновлений пікап буде відрізнятися від попередника новим дизайном передньої частини, а також розробленим у фірмовій стилістиці Dynamic Shield з вузькими фарами і масивною радіаторною решіткою.

Тизер нового Mitsubishi L200 - фото 276692
Тизер нового Mitsubishi L200

Очікується, що новинка отримає 2.4-літровий бензиновий мотор потужністю 128 к.с., 2,4-літровий "дизель" на 154 і 181 к.с., а також 2,5-літровий дизельний двигун потужністю від 110 до 178 к.с.

Варіюватися силовий агрегат буде в залежності від ринку збуту автомобіля. Двигуни будуть працювати в парі з механічною коробкою передач або п'ятиступінчастим "автоматом".

Старт продажів передбачається у 2019 році.

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Джерело: se.pl
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