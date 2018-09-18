BMW показала концепт електричного кросовера

Німецький автовиробник представив концепт iNEXT, на якому буде заснована виробнича версія електричного кросовера 2021 року. У вигляді нового кросовера присутні концептуальні дизайнерські акценти автомобілів серії BMW Vision.

За попередніми даними, топова модифікація кросовера отримає двигуни потужністю близько 800 кінських сил. Запас ходу автомобіля складе від 450 до 700 км в залежності від модифікації. Також iNEXT отримає функцію автономного водіння. У вигляді кросовера виділяються передня оптика і радіаторна решітка, виконані в абсолютно новому для BMW стилі.

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BMW iNEXT

Як відзначається, "це концепт, який виглядає багатообіцяюче, і BMW вже говорить про те, щоб довести версію до виробництва".

Цікаво, що презентація прототипу пройшла вельми незвично. BMW вирішила представити його в салоні величезного пасажирського літака Boeing 777F від компанії Lufthansa – презентація пройшла в чотирьох містах світу: Мюнхені, Нью-Йорку, Сан-Франциско і Пекіні.

BMW iNEXT

BMW iNEXT

Додамо, в минулому році глава відділу продажів і маркетингу BMW Ян Робертсон поставив під сумнів здатність Tesla випускати в достатній кількості Model 3 за ціною 35000 доларів і він сказав, що iNext буде справжнім конкурентом Tesla в сегменті. Судячи з усього, йшлося про ціну автомобіля, а не про його форм-фактор.

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