Представлено перший серійний автомобіль з камерами замість дзеркал

У наступному місяці в Японії почнуться продажі седана Lexus ES з функцією Digital Outer Mirror. Простіше кажучи, у нього замість бічних дзеркал будуть відеокамери.

Автовиробники вже багато років говорять про те, що почнуть встановлювати в автомобілях відеокамери замість дзеркал. Однак, справа далі концептів не пішла. Поки що в світі немає жодної серійної машини з такою функцією. Lexus ES буде першим.

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Lexus ES

Зображення з камер передаються на два 5-дюймових дисплея, розташованих перед водієм. Водій може зручно спостерігати за всім, що відбувається позаду його автомобіля. У Lexus стверджують, що огляд з відеокамер значно кращий, ніж з бічних дзеркал і дається додаткова інформація. При цьому ні дощ, ні сніг не впливають на якість зображення. До того ж відеокамери не такі великі, як дзеркала, що позитивно впливає на аеродинамічні якості і знижує шум.

Інші автовиробники теж планують оснащувати свої машини відеокамерами замість бічних дзеркал. Наприклад, їх повинен отримати новий електричний кросовер Audi E-Tron.

Камери замість дзеркал

Камери замість дзеркал

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