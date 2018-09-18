Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Представлено перший серійний автомобіль з камерами замість дзеркал

  • 52
Седан Lexus ES - фото 1
Седан Lexus ES

У наступному місяці в Японії почнуться продажі седана Lexus ES з функцією Digital Outer Mirror. Простіше кажучи, у нього замість бічних дзеркал будуть відеокамери.

Автовиробники вже багато років говорять про те, що почнуть встановлювати в автомобілях відеокамери замість дзеркал. Однак, справа далі концептів не пішла. Поки що в світі немає жодної серійної машини з такою функцією. Lexus ES буде першим.

І ще: BMW показала концепт електричного кросовера

Lexus ES - фото 276678
Lexus ES

Зображення з камер передаються на два 5-дюймових дисплея, розташованих перед водієм. Водій може зручно спостерігати за всім, що відбувається позаду його автомобіля. У Lexus стверджують, що огляд з відеокамер значно кращий, ніж з бічних дзеркал і дається додаткова інформація. При цьому ні дощ, ні сніг не впливають на якість зображення. До того ж відеокамери не такі великі, як дзеркала, що позитивно впливає на аеродинамічні якості і знижує шум.

Інші автовиробники теж планують оснащувати свої машини відеокамерами замість бічних дзеркал. Наприклад, їх повинен отримати новий електричний кросовер Audi E-Tron.

Камери замість дзеркал - фото 276677
Камери замість дзеркал
Камери замість дзеркал - фото 276676
Камери замість дзеркал

Читайте також: В Україні посилять правила для автомобілістів

Джерело: newatlas
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 414
Дівчина тижня: гаряча українська ню-модель Інна Микитась, яка радує мережу пікантними фото
  • 17:10, 16 вересня
  • 1912
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 525187
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто