З'явився стартап, який створює прогноз погоди по сигналах мобільних телефонів

Бостонський стартап ClimaCell використовує сигнали стільникових телефонів і інших бездротових пристроїв, щоб прогнозувати погоду по всьому світу. Творці стверджують, що їхні прогнози на 60% точніші за традиційні.

Головне нововведення компанії – замість того, щоб покладатися тільки на урядові датчики, використовується набагато більша кількість коштів для збору даних. Мільйони стільникових телефонів, вуличних камер, транспортних засобів і т. д. – все це перетворюється в метеорологічні міні-станції.

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Прогноз погоди створюватимуть по сигналах мобільних телефонів

Найбільша проблема полягає в тому, що для прогнозування погоди вам потрібні дані спостережень і моделі. Вся індустрія робить вибірку з інформації і моделей державних агентств. І уряди не створюють відповідну інфраструктуру в усьому світі, – розповідає генеральний директор ClimaCell Шимон Елькабец.

Основні клієнти ClimaCell – це авіакомпанії, енергетичні фірми, підприємства з продажу автомобілів. Інформацію про погоду вони можуть відстежувати в режимі реального часу. Найближчим часом стартап хоче запустити додаток для простих людей. Компанія збирається стати світовим лідером в технологіях погоди.

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