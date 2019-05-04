Сайт для настрою: перетворіть будь-який знімок в картину з емодзі

В інтернеті з'явився простий сайт, який перетворює будь-яке фото у мозаїку зі смайликів. Спробуйте перетворити і свої знімки у цікаву картинку.

Програміст і дизайнер Ерік Льюїс створив сайт Emoji Mosaic, за допомогою якого можна безкоштовно перетворити будь-яке зображення в картину з емодзі. Щоб отримати мозаїку, потрібно просто завантажити файл.

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Для кожного відтінку використовується відповідний набір смайликів. Чим ближче і чіткіше зображений об'єкт на знімку, тим якіснішою вийде емодзі-мозаїка.

У мозаїку вже перетворили зображення Трампа, Джоконди і навіть Альфа. Спробувати перетворити у таку картинку своє фото можна тут.

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