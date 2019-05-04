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ЗМІ: Facebook платитиме користувачам за перегляд реклами

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Facebook платитиме за перегляд реклами - фото 1
Facebook платитиме за перегляд реклами / u-f

Американська соцмережа Facebook розглядає можливість виплати винагороди користувачам ресурсу. Йдеться про перегляд реклами та інші активності.

Виплати будуть здійснюватися у криптовалюті Facebook. Запуск останньої зараз обговорюється з великими платіжними системами, такими як Visa і Mastercard. Про розробку криптовалютної системи під назвою Project Libra стало відомо ще у 2018 році, точні терміни запуску не називаються. Передбачається, що вона буде прив'язана до долара США.

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У Facebook платитимуть криптовалютою за корисні дії - фото 325586
У Facebook платитимуть криптовалютою за корисні дії

Одночасно соціальна мережа веде переговори з різними онлайн-магазинами та іншими торговельними майданчиками, щоб ті брали платежі у внутрішній криптовалюті Facebook. Планується, що найбільш активні і лояльні користувачі будуть отримувати гроші за ті чи інші "корисні" дії і потім здійснювати покупки на зароблені суми. Не виключено, що будуть і інші способи отримати матеріальну винагороду.

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Джерело: wsj
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