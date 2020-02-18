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З'явився сервіс, який покаже всю історію вашого авто

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З'явився сервіс, який покаже всю історію вашого авто - фото 1

За статистикою, кожен 20 автомобіль в Україні перебуває під арештом. Щоб не купити подібне авто, необхідно уважно перевіряти документи та історію автомобіля. Тож в Україні створено спеціальний сервіс, за допомогою якого можна дізнатися всю таємницю машини.

Не так давно сервісний центр МВС відкрив онлайн-сервіс перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Так, отримати доступ до даних авто можна, ввівши серію свідоцтва (три літери) та 6-значний номер. Щоправда, є одне обмеження. У базі надана інформація про автомобілі тільки з 2013 року.

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З'явився сервіс, який покаже всю історію вашого авто - фото 386818

У випадку, якщо інформація про свідоцтво є в Єдиному Держреєстру МВС, на екрані з'являться дані, відмічені на бланку свідоцтва, крім особистих даних власника транспорту. Також можна в режимі онлайн перевірити, чи немає в авто якихось недоліків або чи не перебуває воно під арештом.

Для цього потрібно скористатися особистим кабінетом водія на сайті Головного сервісного центру МВС або на сайті Урядового порталу.

Авторизуватися там можна за допомогою електронного цифрового підпису, BankID, або MobileID. Необхідно вказати електронну пошту і номер телефону. Далі, вказавши VIN-код авто, можна дізнатися багато безкоштовної та платної інформації.

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Джерело: auto.bigmir
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