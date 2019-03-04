Instagram-блогерів розкритикували користувачі мережі, і ось чому

Ракель і Мігель з Португалії – популярні travel-блогери. Вони багато подорожують та роблять запаморочливі світлини. Але недавні фотографії зі Шрі-Ланки викликали шквал критики з боку їх підписників, і на це у них є вагома причина.

На знімку дівчина стоїть на самісінькому краю потяга, що рухається по мосту, а хлопець у цей момент цілує її в чоло. Але попри всю зворушливість картинки, інтернет-користувачі сприйняли цей пост як рекламу небезпечних фото, від яких нерідко отримують травми та навіть гинуть люди по всьому світу.

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У Ракель і Мігеля понад 240 тисяч підписників, і достатня їх кількість назвали вчинок пари "безвідповідальним".

Один з підписників написав: "Ти ризикуєш своїм життям заради гарної картини? Просто щоб завантажити її в соціальні мережі? Або ви робите це, тому що вам це в кайф? По-вашому, це розумно?"

Інший додав: "Неймовірно дурний вчинок. Ви двоє загинете, якщо будете продовжувати в тому ж дусі. Це надихне інших на такі ж дурниці. Небезпечний і безвідповідальний трюк".

У своє виправдання пара відповіла, що поїзд "рухався дуже повільно" і що вони "поважають думку кожного, але це було не небезпечно".

Попри те, що поїзд рухався повільно, фотографія була зроблена в момент, коли він їхав по мосту, і будь-який необережний рух міг закінчитись трагедією.

Деякі підписники навіть звинуватили Мігеля в тому, що він піддав небезпеці життя своєї дівчини, на що Ракель відповіла: "Мій хлопець не піддавав мене небезпеці, я досить самостійна і роблю те, що мені зручно".

Попри критику з боку підписників, фото у поїзді набрало понад 43 тисячі вподобань.

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