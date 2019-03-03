Україні пригрозили скасуванням безвізу: у чому справа

Міжнародна організація з боротьби з корупцією Transparency International заявила про можливість заморозки допомоги Україні від МВФ і безвізового режиму з ЄС.

Як зазначено у заяві на сайті організації, це пов'язано зі скасуванням 26 лютого Конституційним судом статті Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.

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"Посадові особи, обвинувачені в корупції, повинні бути притягнуті до відповідальності, а верховенство права має бути відновлено. Якщо рішення не буде знайдено, є ймовірність, що безвізовий режим країни з ЄС і фінансова допомога МВФ будуть заморожені", – наголосили у заяві.

Організація вважає, що це порушує міжнародні зобов'язання України, у зв'язку з чим уряд країни закликали негайно вжити всіх необхідних заходів для виправлення ситуації.

Раніше Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, вважаючи її неконституційною. Пізніше президент країни Петро Порошенко вніс у Раду новий проект закону про незаконне збагачення з урахуванням зауважень суду.

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