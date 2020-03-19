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Карантин Коронавірус

Страждають всі: як коронавірус обмежив порноіндустрію

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Зйомки порно також на карантині - фото 1
Зйомки порно також на карантині

Коронавірус змусив не лише чимало країн ввести карантин, а й заморозив порноіндустрію. Обмеження торкнулись американських та канадських студій.

Професійна асоціація американської порноіндустрії Free Speech Coalition настирливо рекомендує всім виробникам фільмів для дорослих припинити знімальний процес на період карантину через спалахи коронавірусу по всьому світу.

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Тож студіям у Канаді та США доведеться розпрощатись зі створенням нового контенту до кінця березня. Поки саме 31 березня є фінальною датою карантину, однак вона може зміститись і на квітень.

"Рекомендуємо акторам і актрисам негайно припинити зніматися з партнерами, з якими вони не живуть разом", зазначають в повідомленні.

via GIPHY

Тож тепер майже дві тисячі порнозірок також опиняться на карантині, але, традиційно, будуть проходити планові перевірки стану здоров'я. Таке рішення добряче вдарить по фінансах порнобізнесу, але зараз ситуація занадто серйозна, щоб нехтувати забороною.

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Джерело: buzzfeednews
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