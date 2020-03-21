Стриптиз-клуб у Лас-Вегасі дозволить спостерігати за своїми шоу з машини

Раян Карлсон, власник стриптиз-клубу Little Darlings у Лас-Вегасі, придумав, як підтримати свій заклад під час карантину. Так, у клубі введуть новий формат відвідувань: тепер глядачі зможуть спостерігати за стриптизом, не виходячи з машин. Прямо як в кінотеатрі просто неба.

За задумом Карлсона, усі охочі зможуть насолоджуватися шоу, під'їхавши до скляних дверей клубу, за якими будуть виступати оголені танцівниці. Десятихвилинний сеанс обійдеться у 100 доларів + чайові.

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Власник стриптиз-клубу додав, що подбав разом з командою не тільки про клієнтів, але й про персонал: танцівниці будуть виступати на безпечній відстані один від одного і користуватися антисептиками. Більш того, Карлсон планує влаштувати шоу, де напівголі дівчата влаштують оголений рестлінг у 75 літрах дезинфікуючого засобу. Це як бої в соняшниковій олії, тільки з антисептиками замість масла. Шоу буде проходити вже всередині, але організатори мають намір строго дотримуватися рекомендацій щодо профілактики заражень: глядачам поміряють температуру і дадуть помити руки.

Перше шоу, доступне для автомобілістів, почнеться в суботу увечері і триватиме до моменту, поки не виїде останній клієнт.

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