Туристи з різних країн поділилися лайфхаками, як подорожувати частіше і дешевше

Користувачі мережі з різних країн світу поділилися секретами економії грошей, а також лайфхаками бюджетних поїздок. Свої рекомендації мандрівники опублікували на платформі Reddit.

Все почалося з того, що одна туристка, яка працює медсестрою, попросила поради, як подорожувати, не вганяючи себе в борги.

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Так, одні користувачі порадили, в першу чергу, розібратися з боргами, а після – навчитися економити і правильно планувати бюджет. Хтось, наприклад, рекомендує максимально урізати витрати: самостійно готувати їжу, винаймати житло у дешевому районі і навіть продати автомобіль, а замість нього купити велосипед.

"Визначте суму, яку ви хочете заощадити (наприклад, 10-20% від зарплати). Відніміть цю суму і фіксовані місячні витрати зі свого доходу, після чого залишиться саме та сума, на яку вам необхідно прожити. Так, за рік можна відкласти грошей на одну дорогу поїздку або кілька дешевих", – радить дівчина з ніком roses_are_blue.

Інші досвідчені туристи розповіли, як економити безпосередньо на самих подорожах. Так, плануючи поїздку, можна спочатку вибирати більш бюджетні напрямки, а житло бронювати на сервісі Airbnb або зупинятися в хостелах. Крім того, завжди можна шукати вигідні тури і пропозиції, вибирати дешеві квитки. А літати краще в будні, зазначив користувач з ніком plausibleforearm.

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