На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Коронавірус не страшний: рейтинг найбезпечніших європейських країн для подорожей
-
- 18
Європейські країни почали відкривати свої кордони для мандрівників. З такої нагоди туристична організація European Best Destination склала рейтинг місць, на які найменше вплинув COVID-19. На думку експертів, найближчим часом вони будуть найбезпечнішими для подорожей.
Дізнайтесь, куди незабаром можна буде планувати подорож.
Актуально: Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
Грузія
У Грузії заражених новим коронавірусом виявилося значно менше, ніж в інших країнах світу. Кількість хворих у 260 разів нижча, ніж у найбільш постраждалих від COVID-19 європейських державах на зразок Італії та Іспанії. Влада оперативно прийняла обмежувальні заходи, щоб не допустити поширення вірусу. З 1 липня Грузія готова прийняти туристів з деяких країн. На сьогодні у невеликій кавказькій країні офіційно зареєстровано 879 випадків зараження і 14 смертей від COVID-19. Населення Грузії налічує близько чотирьох мільйонів людей.
Греція
Загальна кількість випадків зараження і смертей від COVID-19 у Греції теж невелика, у порівнянні з іншими європейськими державами. Система охорони здоров'я не була перевантажена під час пандемії. Наразі країна вже приймає туристів. Відкрито літні тераси кафе, ресторанів і барів. До липня в країні запрацюють готелі. Пляжі отримали дозвіл на відкриття за новими правилами. У пляжних клубах тепер немає алкоголю, музики і спортивного обладнання. Лежаки проходять регулярну дезінфекцію. Відвідувачам пам'яток наказано дотримуватися соціальної дистанції і носити маски.
Португалія
Азорські острови, острови Алгарве і Мадейра в Португалії вважаються безпечними для туристів. Проте, щоб отримати дозвіл на в'їзд, мандрівникам потрібно виконати певні умови. Відвідувачам Азорських островів – надати негативний результат тесту на COVID-19, отриманий не більше ніж за 72 години до прибуття. А на Мадейрі – пройти 14-денний карантин.
Хорватія
Як і Греція, Хорватія не страждає від нестачі лікарняних ліжок. Місцева система охорони здоров'я впоралася з епідемією, причому число інфікованих на мільйон жителів у Хорватії було у 20 разів нижчим, ніж у найбільш постраждалих європейських країнах.
Румунія
У Румунії зареєстровано 22 000 випадків зараження COVID-19 і 1410 випадків смерті. Країна вже готується до нового туристичного сезону. Від мандрівників з країн з невеликою кількістю заражених не потребуватимуть проходження 14-денного карантину.
З повним переліком країн можна ознайомитися за цим посиланням.
Читайте також: Представлено новий рейтинг найбезпечніших країн у світі
-
20:20Новий Lexus IS 2021 розсекретили до прем'єри
-
20:13Політик: дивіться трейлер продовження популярного серіалу від Netflix
-
19:51Стівен Кінг напише книгу на основі фільму П'ятниця, 13-те
-
19:42Чому ми недооцінюємо власну креативність: пояснення науковців
-
19:30ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:24Скільки часу легені відновлюються після коронавірусу
-
19:11Чоловік отримав рахунок на мільйон доларів за лікування від коронавірусу
-
18:55Чотири головних оптимісти за знаком Зодіаку
-
18:42Як швеї з Бангладешу описують тих, хто носить зшитий ними одяг
-
18:31Від кросовера до електромобіля: новий Citroen C4 отримав відразу дві версії
-
18:26У NASA показали, як виглядає полярне сяйво з космосу
-
18:08Гороскоп на 17 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Три способи налаштуватися на роботу, коли все і всі відволікають
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:42Користувачі скаржаться на проблемні екрани в новому Motorola Edge+ за 1000 доларів
-
17:21Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+
-
17:11Коронавірус не страшний: рейтинг найбезпечніших європейських країн для подорожей
-
17:00Привітання з Випускним 2020 в прозі: вітання для випускників своїми словами
-
16:52Головні правила безпечної засмаги
-
16:42Оскар 2021 перенесли: відома нова дата кіноакадемії
-
16:34Привітання з Днем медика 2020: вірші, смс, проза українською мовою
-
16:2153-річна Сальма Хайєк здивувала знімком без макіяжу
-
16:137 простих способів покращити пам'ять
-
15:54KFC відмовилось обслуговувати чоловіка на возі, а от McDonald's зробив це залюбки
-
19:30ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
-
17:21Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+
-
15:00ТЕСТ: Вгадайте казку за дорослим сюжетом!
-
12:44Переклад меню McDonald's для тих, хто не розуміє української чи англійської
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 червня
-
07:16Погода в Україні 16 червня: послаблення спеки та грози
- 15 червня
-
20:16Що корисніше: вишня чи черешня
-
18:1010 культових цитат Моніки Геллер з серіалу ДРУЗІ, які стали мемами
-
16:18Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
-
13:24Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото
-
11:40Україна відновлює міжнародне авіасполучення: куди вже можна полетіти
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня
-
07:27Погода в Україні 15 червня: точний прогноз на понеділок
- 14 червня
-
21:45Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей
-
19:21Відеофіксація порушень ПДР: українським водіям пояснили, як помилково не отримати штраф
-
17:47Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:50Найкращі пісні тижня: плейлист нової популярної музики
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 14 червня
-
08:33Чому вранці просто необхідно пити склянку води
- 13 червня
-
21:23Як тепер спати: Фагот з ТНМК показав, як потрібно засмагати влітку (18+)
-
18:33Смартфони яких компаній вибирають жінки, а яких – чоловіки: цікаве дослідження
-
15:45Від чого слід відмовитися, аби досягнути успіху
-
12:46Перший день на новій роботі: як влитися в колектив
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 13 червня