Коронавірус не страшний: рейтинг найбезпечніших європейських країн для подорожей

Скоро можна буде спокійно подорожувати у ці країни

Європейські країни почали відкривати свої кордони для мандрівників. З такої нагоди туристична організація European Best Destination склала рейтинг місць, на які найменше вплинув COVID-19. На думку експертів, найближчим часом вони будуть найбезпечнішими для подорожей.

Дізнайтесь, куди незабаром можна буде планувати подорож.

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Грузія

У Грузії заражених новим коронавірусом виявилося значно менше, ніж в інших країнах світу. Кількість хворих у 260 разів нижча, ніж у найбільш постраждалих від COVID-19 європейських державах на зразок Італії та Іспанії. Влада оперативно прийняла обмежувальні заходи, щоб не допустити поширення вірусу. З 1 липня Грузія готова прийняти туристів з деяких країн. На сьогодні у невеликій кавказькій країні офіційно зареєстровано 879 випадків зараження і 14 смертей від COVID-19. Населення Грузії налічує близько чотирьох мільйонів людей.

Греція

Загальна кількість випадків зараження і смертей від COVID-19 у Греції теж невелика, у порівнянні з іншими європейськими державами. Система охорони здоров'я не була перевантажена під час пандемії. Наразі країна вже приймає туристів. Відкрито літні тераси кафе, ресторанів і барів. До липня в країні запрацюють готелі. Пляжі отримали дозвіл на відкриття за новими правилами. У пляжних клубах тепер немає алкоголю, музики і спортивного обладнання. Лежаки проходять регулярну дезінфекцію. Відвідувачам пам'яток наказано дотримуватися соціальної дистанції і носити маски.

Португалія

Азорські острови, острови Алгарве і Мадейра в Португалії вважаються безпечними для туристів. Проте, щоб отримати дозвіл на в'їзд, мандрівникам потрібно виконати певні умови. Відвідувачам Азорських островів – надати негативний результат тесту на COVID-19, отриманий не більше ніж за 72 години до прибуття. А на Мадейрі – пройти 14-денний карантин.

Хорватія

Як і Греція, Хорватія не страждає від нестачі лікарняних ліжок. Місцева система охорони здоров'я впоралася з епідемією, причому число інфікованих на мільйон жителів у Хорватії було у 20 разів нижчим, ніж у найбільш постраждалих європейських країнах.

Румунія

У Румунії зареєстровано 22 000 випадків зараження COVID-19 і 1410 випадків смерті. Країна вже готується до нового туристичного сезону. Від мандрівників з країн з невеликою кількістю заражених не потребуватимуть проходження 14-денного карантину.

З повним переліком країн можна ознайомитися за цим посиланням.

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