Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

З'явився сайт, який перетворює людей на портретах у зомбі

  • 53
З'явився сайт, який перетворює людей на портретах у зомбі - фото 1

Сьогодні існує чимало нейромереж, які перетворять вас у диснеївського персонажа, зістарять або ж зроблять з вас немовля. З'явився ще один аналог – тепер ви зможете перетворити своє зображення у кровожерного зомбі.

Нейромережа навчена на трьох сотнях фотографій хелловінських масок і людей у гримі зомбі. Під час обробки алгоритми змінюють колір і текстуру шкіри людини, додають кров та інші деталі.

І ще: Очікування і реальність: фото страв у ресторані, які шокують

Користуватися сайтом нескладно: потрібно лише натиснути кнопку Browse, вибрати свій або чужий портрет і натиснути Make Me A Zombie. Найкраще підійдуть зображення у хорошій якості. Бажано, щоб людина в кадрі дивилася в об'єктив і її обличчя займало більшу частину картинки.

З'явився сайт, який перетворює людей на портретах у зомбі - фото 432031

Читайте також: +14 користувачів щосекунди: скільки людей мають сторінку у соцмережах

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020
  • 25 жовтня, 15:23
  • 686
Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
  • 25 жовтня, 21:55
  • 833
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2603073
Загрузка...
Новини