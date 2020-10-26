З'явився сайт, який перетворює людей на портретах у зомбі

Сьогодні існує чимало нейромереж, які перетворять вас у диснеївського персонажа, зістарять або ж зроблять з вас немовля. З'явився ще один аналог – тепер ви зможете перетворити своє зображення у кровожерного зомбі.

Нейромережа навчена на трьох сотнях фотографій хелловінських масок і людей у гримі зомбі. Під час обробки алгоритми змінюють колір і текстуру шкіри людини, додають кров та інші деталі.

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Користуватися сайтом нескладно: потрібно лише натиснути кнопку Browse, вибрати свій або чужий портрет і натиснути Make Me A Zombie. Найкраще підійдуть зображення у хорошій якості. Бажано, щоб людина в кадрі дивилася в об'єктив і її обличчя займало більшу частину картинки.

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