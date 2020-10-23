+14 користувачів щосекунди: скільки людей мають сторінку у соцмережах

Мало хто може собі уявити сучасне життя без інтернету та соцмереж. А особливо у період пандемії COVID-19, коли чимало людей працюють віддалено. Тож кожен день до вже існуючих активних користувачів приєднуються у середньому близько двох мільйонів нових.

Фахівці міжнародного агентства We Are Social підрахували, що щомісячна аудиторія соцмереж зросла до чотирьох мільярдів користувачів, а це значить, що особиста сторінка в інтернеті є у 53% населення Землі.

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Згідно з дослідженням, тільки за останній рік до соціальних мереж приєдналися 450 мільйонів осіб. Швидкість зростання кількості користувачів соцмереж у We Are Social називають – феноменальною.

"У майбутньому до Facebook, Twitter та ін. Будуть приєднуватися ще по два мільйони нових користувачів щодня, а це приблизно по 14 осіб в секунду", – припускають автори дослідження.

Швидше за все розростався Instagram: за останні три місяці його аудиторія поповнилася 76-ма мільйонами нових користувачів. Але за загальною кількістю користувачів соцмережа все ще програє Facebook, Youtube і деяким іншим платформам.

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