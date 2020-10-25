Очікування і реальність: фото страв у ресторані, які шокують

Реклама їжі часто змушує людей все ж спробувати красиві смаколики, але ще частіше на картинках їжа виглядає значно краще, аніж у житті. Саме такими епічними знімками діляться користувачі мережі. І після цього апетит точно зникне.

Ніхто не очікує ідеальної їжі у закладах, але інколи картинка в меню настільки захоплює, що просто неможливо не замовити певну страву. Але навіть в цій сфері працює не гірший обман, аніж в соцмережах. Тому не дивно, що в мережі публікують найдивніші фото у стилі "Очікування і реальність", від яких любов до ресторанів може трохи потьмяніти.

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