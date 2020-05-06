Коли у Tinder з'явиться можливість спілкуватися у відеочаті

На тлі пандемії звички користувачів змінюються, вважають в компанії. Тож у додатку Tinder з'явиться функція відеочату, в якому юзери зможуть спілкуватися сам на сам. Оновлення анонсувала компанія Match Group, якій належить популярний додаток для знайомств.

Подробиць про нову функцію у Tinder поки що мало. Match Gorup тільки згадала про неї у звіті про доходи. Відомо, що вона з'явиться в другому кварталі 2020 року – до кінця червня.

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У Match Group вважають, що на тлі пандемії Tinder став одним з найбільш затребуваних додатків, оскільки дозволяє зустріти нових людей, не виходячи з дому. При цьому звички користувачів, стверджують в компанії, змінюються, тому необхідно запропонувати їм нові функції.

"Соціальне дистанціювання зажадало адаптацій і змін, які вплинули на наш бізнес. Звички людей, які взаємодіють з нашими продуктами, щоб вступити у стосунки, швидко змінилися", – йдеться у звіті Match Group.

У поточний момент користувачі Tinder можуть спілкуватися в чатах, відправляючи один одному текстові повідомлення.

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