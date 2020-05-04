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Коронавірус Карантин

Google запустив марафон з ігор проти нудьги на карантині

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Google запустив марафон з ігор проти нудьги на карантині - фото 1

У пошуковику Google з'явився дудл-марафон з популярних інтерактивних ігор. Компанія зібрала найпопулярніші за останні кілька років ігри, щоб люди не нудьгували на карантині.

Так, сьогодні у компанії нагадали про гру, в якій необхідно допомогти винахідникові тесту гостроти перцю позбутися печії в роті за допомогою морозива. Для цього розробники створили анімацію, в якій учений їсть перець і дихає вогнем.

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По кліку на логотип, з'являється сама гра. Відзначається, що вона була створена у 2016 році. Так компанія намагається підтримати людей по всьому світу, які змушені залишатися на самоізоляції через коронавірус.

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